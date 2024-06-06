TESK Başkanı YKS Sınavı İçin Gürültülü Faaliyetlere Ara Verilmesini İstedi - Son Dakika
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TESK Başkanı YKS Sınavı İçin Gürültülü Faaliyetlere Ara Verilmesini İstedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle gürültülü faaliyetlere ara verilmesi uyarısında bulundu. Palandöken, sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlere ara verilmesi, trafikte tıkanmalara sebep olacak hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sınava girecek olan öğrencilerin ulaşımı için toplu taşıma sefer sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

06.06.2024 13:08
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle gürültülü faaliyetlere ara verilmesi uyarısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu Türkiye genelinde yapılacak olan YKS'da gençlerin huzuru için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Bu yıl üniversite sınavına girecek olan 3 milyonun üzerinde öğrenci bu aşamaya gelene kadar çok büyük maddi ve manevi fedakarlıklar gösterdi. Yıllarca dirsek çürüten tüm adaylar hayalindeki mesleğe ulaşma umuduyla sınavda ter dökecek. Öğrenciler bu hafta sonu YKS'de ter dökerken, tüm şoför esnafımız ve özel araç sürücüleri okul önlerinde ve çevresinde klakson ve korna çalmamaya özen göstermeli. Sınav yapılan yerlerin yakınlarındaki gürültülü çalışmaların durdurulması için şimdiden tedbir alınmalı. Sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlere ara verilmeli, düğün konvoyları gibi trafiğin tıkanmasına sebep olacak hareketlerden kaçınılmalı" dedi.

"Sınava girenlerin ulaşımı için şoför esnafımız hazır"

Bu hafta sonu YKS saatlerinde gürültülü faaliyetlere ara verilmesi için uyarıda bulunan Palandöken, "8 Haziran Cumartesi günü 3 milyon 36 bin 945 aday ilk oturumda, 9 Haziran Pazar günü ise 2 milyonun üzerinde aday ikinci oturumda ter dökecek. Öğrenciler sınav günü sıkıntı yaşamamak için günler öncesinden sınava girecekleri okulu gidip görmeli. Sınav günü ise olası trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak erken saatlerde yola çıkılmalı. Özellikle büyük şehirlerde sınava girecekler park sorunu yaşamamak ve trafikteki tıkanmaları önlemek için şahsi araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih ederek, trafikte yaşanabilecek karmaşaya karşı önlem almalı. Sınava girecek olan öğrenciler, refakatçi aileler ve sınav görevlileri için toplu taşıma sefer sayıları mutlaka artırılmalı. Gençlerimizin geleceği için vatandaşlarımız hassasiyetle okul bahçelerinde ses yapmamalı, şoförlerimiz kornaya basmamalı, sokaklarda iş makinelerinin çalışmalarına sınav süresince ara verilmeli. İyi bir üniversiteye girmek için dirsek çürüten, emek veren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve çalışmalarının neticesini almalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Başkanı YKS Sınavı İçin Gürültülü Faaliyetlere Ara Verilmesini İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TESK Başkanı YKS Sınavı İçin Gürültülü Faaliyetlere Ara Verilmesini İstedi - Son Dakika
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