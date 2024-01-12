Tesla, Husilerin Kızıldeniz\'deki saldırıları nedeniyle Almanya\'daki fabrikasında üretimi durduracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle Almanya'daki fabrikasında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracağını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarından tedarik zinciri olumsuz etkilendi. Elektrikli otomobil devi Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyindeki Grünheide'de yer alan fabrikasında 29 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında üretimin büyük bir bölümünü askıya alacağını duyurdu. Tesla'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım yollarında yaşanan değişimlerin Gruenheide'deki üretimi etkilediği belirtilerek, nakliye sürelerinin uzamasının tedarik zincirinde büyük bir boşluk oluşturduğu ifade edildi. Şirket, kısmi olarak durdurulan üretim faaliyetinin 12 Şubat'ta tam kapasite ile yeniden başlayacağını kaydetti.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası üretimin kesintiye uğradığını açıklayan ilk şirket oldu. Çinli otomobil üreticisi Geely ve İsveçli mobilya devi Ikea'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirket, teslimatlardaki gecikmeler konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.

İran destekli Husilerin gemilere yönelik saldırıları, dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinin Asya'dan Avrupa'ya en hızlı rota olan Süveyş Kanalı'nı kullanmalarına büyük oranda engel olmuştu.

Öte yandan ABD ve İngiltere, dün gece saatlerinde Husilere ait askeri noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirdi. - BERLİN