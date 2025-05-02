TFF Bölge Temsilcisine Ziyaret - Son Dakika
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TFF Bölge Temsilcisine Ziyaret

TFF Bölge Temsilcisine Ziyaret

Kazım Karabekir Stat Müdürü Zafer Ala, Mehmet Akif Fencioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

02.05.2025 16:45
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Kazım Karabekir Stat Müdürü Zafer Ala ile stat personeli TFF Erzurum Bölge temsilciğine atanan Mehmet Akif Fencioğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kazım Karabekir Stat Müdürü Zafer Ala ile Stat Personeli, geçtiğimiz günlerde TFF Bölge Temsilciliğine atanan Mehmet Akif Fencioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Metin Codur'un emekli olmasının ardından vekaleten yürüttüğü Bölge Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Akif Fencioğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini ve başarılar dilediklerini belirten Kazım Karabekir Stat Müdürü Zafer Ala, "Mehmet Akif bey liyakatli ve yıllarını TFF Erzurum bölge müdürlüğünde spora ve futbola adamış bir spor adamı. Kendisinin TFF Bölge Temsilcisi olmasını sevinçle karşıladık. İnanıyoruz ki, geçmişteki başarılarını artırarak Erzurum ve bölge futboluna hizmet edecek. Biz de bugün Stat personelimizle kendisine nezaket ziyaretinde bulunarak bu atamadan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik ve kendisinin TFF Bölge temsilcisi olmasından duyduğumuz mutluluğu dile getirdik" dedi.

TFF Bölge Temsilci Mehmet Akif Fencioğlu da, Kazım Karabekir Stadı personeline nezaket ziyaretleri için teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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