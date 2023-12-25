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TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem vefat etti - Son Dakika
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TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem vefat etti

TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da göğüs kanseri tedavisi gördüğü sırada 85 yaşında vefat etti. Berkem, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Berkem'in cenaze törenine aile dostları ve yakınları katıldı.

TGRT\'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem\'in eşi Ayla Berkem vefat etti
25.12.2023 - 19:27,  Güncelleme: 19:29
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- TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem vefat etti

LEFKOŞA - TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem vefat etti. Berkem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlandı.

TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da göğüs kanseri tedavisi gördüğü sırada 85 yaşında vefat etti. Berkem, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Berkem'in cenaze törenine aile dostları ve yakınları katıldı.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nda Kıbrıs Türkü'nün varlık mücadelesinde yer alan Özer Berkem, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Kıbrıs Türkü'nün sesi olması için büyük çaba harcamış ve BRT'nin ilk genel müdürü olmuştu. Özer Berken, 14 Mayıs 2019'da 80 yaşında Lefkoşa'da vefat etmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TGRT'nin eski Genel Müdürü Özer Berkem'in eşi Ayla Berkem vefat etti - Son Dakika
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