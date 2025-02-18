THK'nın 100. Yılına Kutlama Ziyareti - Son Dakika
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THK'nın 100. Yılına Kutlama Ziyareti

THK\'nın 100. Yılına Kutlama Ziyareti

THK yetkilileri, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek 100 yıllık tarihleri hakkında bilgi verdi.

18.02.2025 12:14
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Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, THK yetkilileri Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Türk Hava Kurumu Başkanı Zekiye Kaya, Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Derneği Başkanı Fatma Ataş, Türk Hava Kurumu Kadın Kolları Başkanı İnci Nur Duman, Genç Kanatlar Lideri İclal Elgay, Yamaç Paraşütçüsü Aziz Kızıllar ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Görüşmede, Türk Hava Kurumu'nun 100 yıllık tarihi, havacılık faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verildi. THK yetkilileri, havacılık alanındaki gelişmeleri destekleyen çalışmalara devam edeceklerini vurgularken, Vali Musa Işın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Hava Kurumu'na başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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