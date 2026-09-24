THK Samsun Şubesi, kentte kalıcı havacılık eğitim merkezi için yol haritası belirledi - Son Dakika
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THK Samsun Şubesi, kentte kalıcı havacılık eğitim merkezi için yol haritası belirledi

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THK Samsun Şubesi, kentte kalıcı havacılık eğitim merkezi için yol haritası belirledi
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THK Samsun Şube Başkanlığı yol haritasını belirledi; öncelikli hedef kente kalıcı havacılık eğitim merkezi kazandırmak. Başkan İsmail Hut, merkezin orta vadede Karadeniz'e hizmet etmesini ve Samsun'da havacılık festivali düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Samsun Şube Başkanlığı, yeni yönetim döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeleri ve hedeflerini belirledi. Şubenin öncelikli hedefleri arasında, orta vadede Samsun'a kalıcı bir 'havacılık eğitim merkezi' kazandırılması yer aldı.

THK Samsun Şube Başkanlığında yeni yönetim döneminin ilk yönetim kurulu toplantısı, Şube Başkanı İsmail Hut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görev dağılımı sonucunda, yönetim kurulunun oy birliğiyle Özlem Maraş başkan yardımcılığına, Osman Kandıra ise sekreterlik görevine getirildi. Toplantıda yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, havacılık eğitim ve faaliyetleri ile Samsun Şubesinin gelecek hedefleri değerlendirilerek yeni dönemin yol haritası belirlendi.

THK Samsun Şube Başkanı İsmail Hut, yeni dönemde daha aktif, gençleri merkeze alan, toplumun her kesimine ulaşan ve proje üreten bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. THK'nın köklü eğitim geleneğiyle bugüne kadar model uçak, planör, yamaç paraşütü, paramotor, serbest paraşüt atlayışı ve dron gibi farklı havacılık branşlarında eğitim ve faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Hut, yeni dönemde bu çalışmaların Samsun'da da etkin ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin havacılığın farklı branşlarıyla buluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Hut, sosyal sorumluluk çalışmalarının da daha kapsamlı hale getirileceğini söyledi. Hut, özellikle çocuk ve gençleri havacılıkla buluşturan projelerin artırılacağını, Samsun'daki kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilerek havacılık, eğitim, gençlik ve sosyal sorumluluk alanlarında ortak projeler gerçekleştirileceğini belirtti.

"En önemli hedeflerimizden biri Samsun'a kalıcı havacılık eğitim merkezi kazandırmak"

Yeni dönemin hedeflerinden bahseden Hut, "En önemli hedeflerimizden biri de Türk Hava Kurumu bünyesinde Samsun'a kalıcı bir havacılık eğitim merkezi kazandırılmasıdır. Orta vadede hayata geçirilmesini arzu ettiğimiz bu merkezin zaman içerisinde yalnızca Samsun'a değil, Karadeniz Bölgesi'ne de hizmet verebilecek güçlü bir eğitim yapısına kavuşmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden havacılık tutkunlarının katılımıyla Samsun'un ev sahipliğinde amatör ve sportif havacılık faaliyetleri ile akrobasi uçuşlarının yer alacağı kapsamlı bir havacılık festivali gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasındadır. Böyle bir organizasyonla Samsun'un havacılık kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırarak, şehrimizi Türkiye genelinde havacılık faaliyetlerinin ve havacılık tutkunlarının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

THK Samsun Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

İsmail Hut - Şube Başkanı, Özlem Maraş - Başkan Yardımcısı, Osman Kandıra – Sekreter, Osman Kulaberoğlu, Seyithan Erkin, Atakan Ergeni, Fatih Feyiz ve İlker Semiz.

Kaynak: İHA
HavacılıkKaradenizSamsunEğitimGüncelYerelSon Dakika

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