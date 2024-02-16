THK Zonguldak İl Şubesi, kuruluşunun 99. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika
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THK Zonguldak İl Şubesi, kuruluşunun 99. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

THK Zonguldak İl Şubesi, kuruluşunun 99. yılında Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu

Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak İl Şubesi, kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene THK İl Başkanı Nihat Aygün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aygün, THK'nın 99 yıldır gençlere havacılığı sevdirmek, havacı gençlik yetiştirmek ve havacılığı yaymak amacıyla kurulduğunu belirtti.

16.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
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Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak İl Şubesi kuruluşunun 99'uncu yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törene Türk Hava Kurumu (THK) İl Başkanı Nihat Aygün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. THK İl Başkanı Nihat Aygün, "Türk Hava Kurumu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türk Ulusuna en değerli armağanı ve emanetidir. 16 Şubat 1925'de Ulu Önderin direktifleriyle kurulan Türk Teyyare Cemiyeti havacılık alanında batıya yarışmanın bayrağını açmıştır. Türk Hava Kurumu vatandaşlarımızın ve yerel yöneticilerimizin destekleriyle 99 yıldan beri Atatürk'ün kendisine yüklemiş olduğu misyon doğrultusunda gençlere havacılığı sevdirmek, havacı gençlik yetiştirmek, havacılığı yurt sathına yaymak, havacılık araç ve gereçlerini üretmek üzere kurulmuştur.

99 yıldır binlerce pilot, paraşütçü, planörcü, yamaç paraşütçü yetiştirmiş Gençlerimize model uçak eğitimi vermiştir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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