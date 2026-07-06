THY'den NATO Zirvesi'nde Ücretsiz Değişiklik - Son Dakika
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THY'den NATO Zirvesi'nde Ücretsiz Değişiklik

06.07.2026 23:04
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THY, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi nedeniyle Ankara uçuşlarında ücretsiz rezervasyon değişikliği sunacak.

Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı ifade edildi.

Bilet geçerlilik süresi 23 Temmuz'a kadar olacak

Duyuruda 16 Temmuz tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtilirken, bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Öte yandan herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz tarihine kadar uzatılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY'den NATO Zirvesi'nde Ücretsiz Değişiklik - Son Dakika

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