THY'den Los Angeles'a Bilet Fiyatı 368 Bin Lira! - Son Dakika
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THY'den Los Angeles'a Bilet Fiyatı 368 Bin Lira!

THY\'den Los Angeles\'a Bilet Fiyatı 368 Bin Lira!

Türk Hava Yolları'nın aktarmasız en pahalı gidiş dönüş bileti kurdaki artış ve yapılan yeni zamlarla İstanbul'dan Los Angeles'a Business Class'ta 368 bin liraya kadar çıktı.

11.09.2024 12:56
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Türk Hava Yolları'nın aktarmasız en pahalı gidiş dönüş bileti kurdaki artış ve yapılan yeni zamlarla İstanbul'dan Los Angeles'a Business Class'ta 368 bin liraya kadar çıktı.

Türk Hava Yolları bilet fiyatları dudak uçuklatıyor. Döviz kurlarındaki artışlar ve yapılan yeni zamlar bilet fiyatlarına tavan yaptırdı. Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla 13 saat süren uçuşlarda Business Class'ta bilet fiyatları gidiş dönüş olarak 368 bin liraya kadar çıktı. Los Angeles İstanbul uçuşlarındaki anlık bu bilet fiyatı THY'nin aktarmasız uçuşlardaki en pahalı bilet oldu. THY'nin özellikle uzun uçuşlarında Business Class bilet fiyatları zaman zaman artan kur, zam ve yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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