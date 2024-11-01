THY Teknik ve SunExpress'ten Bakım Anlaşması - Son Dakika
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THY Teknik ve SunExpress'ten Bakım Anlaşması

THY Teknik ve SunExpress\'ten Bakım Anlaşması

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress, iniş takımı bakımı için anlaşma imzaladı.

01.11.2024 11:45
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Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderleri arasında gösterilen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Türk Hava Yolları ve SunExpress, Komponent Pool ile iniş takımı bakım anlaşmaları imzaladı.

Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün önemli kuruluşlarında olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Türk Hava Yolları ve SunExpress, Komponent Pool ile iniş takımı bakım anlaşmaları imzaladı. İmzalanan komponent desteği anlaşmasına göre SunExpress, beş yıl boyunca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı bakım onarım kabiliyetlerine erişim sağlayabilecek. Bu hizmet, SunExpress'in hem Boeing 737NG hem de Boeing 737MAX filolarını kapsayacak olup, komponentler için en uygun şekilde bulunabilirlik sunarak, uçakların yerde geçirdiği süreyi en aza indirecek. Yapılan diğer anlaşma ise SunExpress'in Boeing 737NG filosundaki uçakları için iniş takımı bakımı, tamir operasyonları ve yedek parça teminini kapsıyor. Bu kapsamlı anlaşmalarla birlikte Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., SunExpress'in operasyonel sürekliliğini ve filo hazırlığını desteklerken, SunExpress müşterilerine zamanında ve güvenilir hizmet sunma yetkinliğini daha da güçlendiriyor.

"Birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz"

Anlaşmanın imzalanması hakkında açıklama yapan THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "SunExpress ile 10 yılı aşan ortaklığımız yeni anlaşmalarla güçlenirken, kapsamlı komponent hizmetlerimizle SunExpress'in operasyonel verimliliğini artırmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzmanlığımıza duydukları güven için SunExpress'e teşekkür ediyor ve birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İş birliğinin devamı hakkında görüş bildiren SunExpress CEO'su Max Kownatzki ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile sürdürdükleri iş birliğinin, komponent desteği ve iniş takımları bakımı konularında müşterilere güvenilir hizmet sunacaklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY Teknik ve SunExpress'ten Bakım Anlaşması - Son Dakika

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