THY Uçağı Antalya'da Kaza Yaptı - Son Dakika
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THY Uçağı Antalya'da Kaza Yaptı

11.06.2026 21:40
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İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağı, Antalya Havalimanı'nda kaza geçirdi, 267 yolcu tahliye edildi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, "İstanbul- Antalya seferini gerçekleştiren uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır" dedi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, "TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY Uçağı Antalya'da Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meltem İzmirli Meltem İzmirli:
    Böyle kazalar maalesef ülkemizde daha sık görülüyor son zamanlarda havalimanlarında güvenlik ve operasyon prosedürleri konusunda çok sayıda sorun yaşanıyor komşu ülkelerde bu tür olaylar çok daha nadir görülüyor bu da sistemimizin eksikliklerini gösteriyor umarız bu olay sonrası gerekli tedbirler alınır 0 0 Yanıtla
  • Serkan Fazlı Tahtacı Serkan Fazlı Tahtacı:
    267 yolcu tahliye etmişler iyi hoş da bu kaza uçak havalimanında park ediyo diye 5 milyon lira zarar demektir sonra biletler pahalı diye ağlanıyo ekonomi hep böyle işte bir yanlış gidiş var 0 0 Yanıtla
  • Özlem Algan Özlem Algan:
    ya bu ne ya çok kötü ya bu kadar da olmaz bir uçak nasıl böyle bir şeye çarpar iyiymiş ki kimse ciddi şekilde yaralanmadı 0 0 Yanıtla
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