THY'nin İstanbul-Mogadişu uçuşunda alkollü yolcunun, kabin memuruna saldırması sonucu uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
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THY'nin İstanbul-Mogadişu uçuşunda alkollü yolcunun, kabin memuruna saldırması sonucu uçak acil iniş yaptı

28.04.2023 14:10
THY'nin İstanbul-Mogadişu uçuşunda alkollü yolcunun, kabin memuruna saldırması sonucu uçak acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Mogadişu seferini gerçekleştiren uçakta alkollü olduğu ileri sürülen yolcu, kabin memuruna saldırdı. Olayın büyümesi üzerine uçak, acil olarak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaparken, sorunlu yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

THY'nin TK646 sefer sayılı İstanbul- Mogadişu uçuşunu yapan TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağında alkollü Somalili yolcu sorun çıkardı.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Kabin ekibine ve diğer yolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunan yolcuya, kabin ekibi tarafından plastik kelepçe takıldı. Uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay diğer yolcuları da korkuturken Somali uyruklu yolcu polis tarafından uçakta gözaltına alındı. Yolcunun, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Türk Hava Yolları, Mogadişu, Antalya, Yerel, Güncel, Son Dakika

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