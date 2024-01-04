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THY Uçağında Kafessiz Kedi Nedeniyle Gecikme - Son Dakika
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THY Uçağında Kafessiz Kedi Nedeniyle Gecikme

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Atina seferini yapmak üzere kalkışa geçen uçakta, sahibinin elinden kaçan kedi kabinde dolaşmaya başladı. Kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kedi ve yolcu uçaktan indirildi. Yolcu, bu tür davranışları nedeniyle kara listeye alındı ve sefer gecikmeli olarak gerçekleşti.

THY Uçağında Kafessiz Kedi Nedeniyle Gecikme
04.01.2024 - 12:12,
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul –Atina seferini yapan uçakta sahibinin elinden kaçan kedi kabinde dolaşmaya başladı. Uçak, kafessiz ve kaçak bindirilen kedi nedeniyle pist başından geri döndü. Kafessiz ve biletsiz kedisiyle uçağa binen yolcu kara listeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, sahibinin elindek kaçarak içerde gezmeye başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot durumu bildirerek park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri döndü.

Kedinin uçağa kafessiz ve biletsiz binmesi yasak

Uçağa kafessiz alınan kedinin nasıl girdiği araştırılırken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kedi ve yolcu uçaktan indirildi. Daha önce de bu tür şekilde davranışlarda bulunduğu yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi. THY'nin Atina seferi kabinde dolaşan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: THY Uçağında Kafessiz Kedi Nedeniyle Gecikme - Son Dakika
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