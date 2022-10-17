THY uçağında olay çıkaran yolcu havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

THY uçağında olay çıkaran yolcu havalimanında gözaltına alındı

17.10.2022 18:16
THY uçağında olay çıkaran yolcu havalimanında gözaltına alındı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren yolcu uçağında Belaruslu bir yolcunun taşkınlık çıkarması üzerine pilot, acil durum deklere etti.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren yolcu uçağında Belaruslu bir yolcunun taşkınlık çıkarması üzerine pilot, acil durum deklere etti. Olay çıkaran yolcu inişin akabinde güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'nin TK60 sefer sayılı Boenig 777-300 tipi tarifeli uçağında 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, inişe yaklaşık 1,5 saat kala diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti. Yapılan uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam etmesi üzerine uçağın pilotu acil durum deklere etti. TC-JLA kuyruk tescilli THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş gerçekleştirirken, sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından havalimanında gözaltına alındı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 1 SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 1
Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Kuala Lumpur, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY uçağında olay çıkaran yolcu havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: THY uçağında olay çıkaran yolcu havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement