THY uçakları buzlanmaya karşı alkolle yıkanıyor - Son Dakika

THY etkili olan kar yağışı nedeniyle sefer öncesinde uçakları de-icing adı verilen işlemle yıkıyor. THY'den yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa "de icing" işlemi uygulandığını açıkladı.

THY yoğun kar yağışı nedeniyle sefer öncesinde uçakları de-icing yöntemiyle temizliyor. Uçaklar, oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı özel kimyasalla yıkanıyor. THY sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 36 uçağına 'de-icing' işlemi uyguladı. Piste yakın noktada yapılan 'de-anti' icing işlemleri ile uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.

Yapılan işlemle uçakların dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi. Uçakların kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesi ile uçuş güvenliği daha üst seviyeye çıkarılmış oldu. Bir uçağın de-icing' işlemi yaklaşık 10 dakika sürüyor. de-icing' işlemi tamamlanan uçaklar daha sonra havalanıyor.

Öte yandan, THY, kar nedeniyle İstanbul havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan 205 seferini iptal etmişti. - İSTANBUL