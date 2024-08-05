THY ve Pegasus, İsrail'in Lübnan ve İran ile yaşadığı gerilim nedeniyle sefer saatlerinde değişikliğe gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

THY ve Pegasus, İsrail'in Lübnan ve İran ile yaşadığı gerilim nedeniyle sefer saatlerinde değişikliğe gitti

İsrail'in Lübnan ve İran ile yaşadığı gerilim sonucunda Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, bu iki ülkeye yapacakları seferleri sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirecek. SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos'a kadar askıya aldı.

05.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, bu iki ülkeye yapacağı seferleri sadece gündüz yapma kararı aldı. SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos'a kadar askıya almaya karar verdi.

İsrail'in Lübnan ve İran'la olan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yaşanıyor. Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Bu arada SunExpress ise Lübnan uçuşlarını 12 Ağustos'a kadar askıya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Sunexpress, Pegasus, Lübnan, İsrail, İran, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY ve Pegasus, İsrail'in Lübnan ve İran ile yaşadığı gerilim nedeniyle sefer saatlerinde değişikliğe gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: THY ve Pegasus, İsrail'in Lübnan ve İran ile yaşadığı gerilim nedeniyle sefer saatlerinde değişikliğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement