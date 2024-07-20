THY, yazılım sorununu çözdü ve seferler normale döndü - Son Dakika
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THY, yazılım sorununu çözdü ve seferler normale döndü

Dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın tamamen giderildiği ve uçuşların normal seyrine döndüğü belirtildi. Yolcuların tüm işlemlerini web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.

20.07.2024 14:04
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Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

THY'nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY, yazılım sorununu çözdü ve seferler normale döndü - Son Dakika

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