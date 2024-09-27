"Şehit kokusu" parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam - Son Dakika
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Yerel

"Şehit kokusu" parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Şehit Kokusu' parfümünü satan işletmeye 52 bin 800 TL ceza kesildiğini açıkladı. Reklam Kurulu da toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle ilgili reklamlar hakkında tedbiren durdurma kararı aldı.

27.09.2024 15:54  Güncelleme: 16:01
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Dini ve milli duyguları istismar eden tüccarlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyaya düşen videoda bir şahıs, 'Şehit kokusu', 'Bedir kokusu' ve 'Payitaht kokusu' sattığını açıkladı. 'Mevlana kokusu' da sattığını açıklayan şahıs, uzaktan sipariş vermek isteyenleri de Whatsap'a yönlendirdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Şehit Kokusu' ismini verdiği parfümü satan işletmeye para cezası kesildiğini duyurdu.

"MİLLİ VE MANEVİ HASSASİYETLERİ İSTİSMAR ETMİŞTİR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli Instagram hesabında yer alan 'Şehit kokusundan hazırladık' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir. Reklam Kurulu tarafından toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir.

İLK ETAPTA 52 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek, reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun'un 77/12'nci maddesinde öngörülen 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanabilecektir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait iş yerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır."

"Şehit kokusu" parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam
Kaynak: İHA

Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Şehit kokusu' parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam - Son Dakika


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