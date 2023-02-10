Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya 84 milyar lira para cezası - Son Dakika
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Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya 84 milyar lira para cezası

10.02.2023 18:47
Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya 84 milyar lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddiaların incelendiği belirtilerek, "Şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari... Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari... Ticaret Bakanlığı, Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'yi 3 Ay Süreyle Faaliyetten Men Etti Ticaret Bakanlığı, Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'yi 3 Ay Süreyle Faaliyetten Men Etti

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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya 84 milyar lira para cezası - Son Dakika
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