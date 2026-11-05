Ticaret Bakanlığı düşme riski olan mama sandalyesinin arzını durdurdu - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı düşme riski olan mama sandalyesinin arzını durdurdu

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Ticaret Bakanlığı düşme riski olan mama sandalyesinin arzını durdurdu
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Ticaret Bakanlığı, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafeyi standart altı bulan mama sandalyesinin arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı. Bakanlık, ürünün çocuklarda düşme ve yaralanma riskini artırdığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, düşme ve yaralanma riski olan mama sandalyesinin arzının durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklar için üretilen bir mama sandalyesinin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu ve bu durumun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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