Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaret Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaret Açıklaması

22.05.2025 20:57
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Bakanlık, İsrail ile ticaretin 2 Mayıs 2024'ten beri sıfır olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin yaptığı "Türkiye'nin İsrail ile hala ticaret yapıyor" haberlerinin yalan ve çarpıtmalar üzerine kurulu olduğunu bildirerek, "Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye'nin İsrail ile hala ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amaçlı haberi yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur. 1,5 yıldan fazla bir süredir İsrail'in Gazze-Batı Şeria- Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına ve Gazze'deki soykırımına karşı, Türkiye'miz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, dünyada en yiğitçe mücadeleyi, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en birinci sırada veren ülkedir. Bu gerçek başta Filistinliler, Filistin hükümeti, bütün İslam dünyası, ve vicdanı olan diğer ülkeler ve halkları tarafından taktirle karşılanmaktadır.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve tehciri şiddetlendirmesi karşısında, Bazı Avrupa ülkelerinin seslerini yükseltmeye başlaması ve İsrail'in bu sıkışmışlığı karşısında, bu haberin uydurulması, haberin İngilizce orijinal halinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen, "Türkiye 2024'te İsrail'le ticareti devam ettiriyor" imajı vermeye çalışması, buna da Filistin'deki İslami Harekete düşman olup, hatta terör örgütü deyip, gerçekte İsrail-sevici olan bazı medya organlarının sahip çıkması, terör kaçkını birisiyle olan iş birliklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Bu konudaki yalanlarla iftiralarla 1,5 senedir mücadele ettik, mücadele etmeye de daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar yüzlerce defa gerçekleri rakamlarla, verilerle, bilgilerle ortaya koyduk" denildi.

"2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır"

İsrail ile ticaretin sıfır olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı, "Birincisi, Türkiye 7 Ekim 2023'ten sonra 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan 7 aylık dönemde, bölgede ateşkes sağlanır, durum düzelir çabaları devam ederken İsrail ile ticaretini yüzde 30 civarında azaltmıştır. Hükümetimizin kararıyla Türkiye olarak, ilk aşamada 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1019 üründe İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Bu arada, 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde İsrail ile ticaretin özel sektör kuruluşları ve yabancı sermayeli yatırımcıların yaptığı da defaatle vurgulanmıştır. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır" açıklamasını yaptı.

"Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır"

"Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024'te durdurma kararımız öncesinde, 2024'ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ilaveten, Batı Şeria- Ramallah merkezli Filistin hükümetinin Filistin'in acil ihtiyaçları için Türkiye ile ticaret yapma isteği karşısında, 7 Haziran 2024'te yapılan 'Türkiye-Filistin devleti protokolü' uyarınca, özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirildi. Sadece ithalatçının Filistinli, varış yerinin Filistin adresi olmak ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her başvuru sıkıca kontrol edilerek, sınırlı izin verme uygulaması uyarınca yapılan Türkiye'den Filistin'e ihracat da 2024 yılı toplamında 797 milyon dolardır. Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabittir. Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan bu az miktardaki ticaret de, Filistin'in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail'in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir."

"Çarpıtma haber tamamen iftira mahiyetindedir"

Açıklamada, "Görüldüğü üzere, çarpıtma haber tamamen 'Türkiye sanki halen İsrail'e ihracat yapıyormuş' algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetindedir. Türkiye'nin, hükümetimizin İsrail'in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır. Gerçekler ortadadır. İlişikteki tablomuzda yer alan veriler sabittir. Türkiye, 2022 yılı verileri ile İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden, ki bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etmiştir. Hükümetimizin, Ticaret Bakanlığımızın, bu konudaki resmi, gerçek, ve istatistiki verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesi, İsrail'e hizmet eden etki ajanı terör kaçkınlarının yalanlarına, çarpıtma, cımbızlama haberlerinin dikkate alınmaması hususunu kamuoyumuzun dikkatine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Politika, Türkiye, Ekonomi, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaret Açıklaması - Son Dakika

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