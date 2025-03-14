Ticaret Odası Talepleri Bakan Işıkhan'a İletildi - Son Dakika
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Ticaret Odası Talepleri Bakan Işıkhan'a İletildi

Ticaret Odası Talepleri Bakan Işıkhan\'a İletildi

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, Ankara'daki toplantıda sorunları ve talepleri aktardı.

14.03.2025 11:35
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TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyesi ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, Ankara'da geçtiğimiz gün düzenlenen Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı. Toplantıda oda üyelerinden gelen sorun ve talepler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Başkanı Dr. Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile bakanlık bürokratları katıldı. Toplantıda, reel sektörün yaşadığı sorun, talep ve çözüm önerileri Bakan Işıkhan ve bakanlık yetkililerine aktarıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Ayhan; "Ticaret Odaları Konseyi olarak Bakanımıza üyelerimizin iş hayatında yaşamakta olduğu sorun ve talepleri aktardık. İşveren üzerindeki sigorta primi, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası gibi istihdam ve vergi yükünün azaltılması öncelikli talebimizdi. Geçmiş dönem kurum borçlarına yapılandırma getirilmesi, SGK borç tecil ve taksitlendirmelerinde teminat isteme bedelinin yükseltilmesi hususunda talebimizi ilettik. Bunun yanı sıra, kredi kartı ile yapılan SGK prim ödemelerine uygulanan komisyonun kaldırılması ve özel banka kredi kartlarının da geçerli olması yönünde talepte bulunduk. Yine düzenli işveren prim ödemelerinde yüzde 4'e düşürülen indirim oranının yüzde 10'a yükseltilerek işverenlerin düzenli ödemeye teşvik edilmesi hususunda görüş belirttik. Ayrıca, çalışan maaş hacizlerinde işveren sorumluluğunun kaldırılması, SGK'ya verilen belgelerde ıslak imza zorunluluğunun kaldırılarak dijital dilekçe uygulamasına geçilmesi, meslek liselerinin teşvik edilmesi ve meslek lisesi öğrencilerine stajları süresince ücret desteği verilmesi konusu da gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Turizm sektöründe süre kısıtından dolayı istihdam teşviklerinden yararlanamadığımız, bu nedenle istihdam programlarında 6 ay olan zorunlu çalışma süresinin kısaltılması da taleplerimiz arasındaydı. Umuyorum en kısa sürede bu taleplerimizin karşılığını alırız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ticaret Odası Talepleri Bakan Işıkhan'a İletildi - Son Dakika

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