TİKA'dan Afganistan'a Kadınlara Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'a Kadınlara Mesleki Eğitim Desteği

TİKA\'dan Afganistan\'a Kadınlara Mesleki Eğitim Desteği

TİKA, Afganistan'da kadınlara mesleki eğitim için ekipman ve malzeme desteği sağladı.

12.12.2024 10:54
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Saripul Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara mesleki eğitim veren kurslara ekipman desteğinde bulundu.

TİKA tarafından Saripul Kadın Girişimciler ve Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı ayakkabı, sandalet ve çanta yapım kurslarına ihtiyaç duyulan üretim araçları ve hammaddeler teslim edildi. Malzemelerin teslim törenine Saripul Vilayeti Vali Yardımcısı Mevlevi Muhammed Nadir Hakju, Saripul Vilayeti İktisat Müdürü Mevlevi Gulam Hayder Hayderi, Saripul Vilayeti Ticaret ve Sanayi Müdürü Mevlevi Abdul Şakir Şahab, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, kursiyerler ve yerel yetkililer katıldı.

Törende konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan'daki işsizliği azaltmak amacıyla özellikle dezavantajlı kesimler, bedensel engelliler ve ihtiyaç sahibi bireyler için çeşitli meslek edindirme kursları düzenlendiğini ifade ederek, bu kursların bireylerin meslek sahibi olmasına imkan sağladığını ve kadınların ekonomik katkılarının toplum için önem taşıdığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Afganistan, Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Afganistan'a Kadınlara Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika

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