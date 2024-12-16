TİKA'dan Pakistan'a Afet Yönetimi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Pakistan'a Afet Yönetimi Desteği

TİKA\'dan Pakistan\'a Afet Yönetimi Desteği

TİKA, Lahor'da afet yönetimi eğitimi için gerekli ekipmanları sağladı ve kursiyerlere eğitim verdi.

16.12.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Lahor şehrinde Alkhidmat Vakfı tarafından düzenlenen afet yönetimi eğitimine malzeme desteği sağladı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde afet ve acil durumlarda hazırlık ve müdahale yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan afet yönetimi eğitim programında kullanılan ekipman ve malzemeler TİKA tarafından temin edildi. Programa katılan 42 gönüllüye temel yaşam desteği, sel acil durum müdahalesi, iple kurtarma operasyonları ve ilkyardım gibi hayati öneme sahip konularda eğitim verildi. İki gün süren eğitimlerde artan sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı teorik bilgi ve pratik uygulamalar üzerinde yoğunlaşıldı. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Alkhidmat Vakfı yöneticileri, Türk kurumlarının temsilcileri, eğiticiler ve kursiyerler katıldı.

Programda konuşan Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, doğal afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, yüksek riskli bir sismik bölgede yer alan ve sık sık yıkıcı sellere maruz kalan Pakistan'ın acil durumlarda harekete geçmeye hazır eğitimli profesyonellerden oluşan bir topluluğa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı da, Alkhimat Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının afetlerde etkili görev almasının önemine değinerek, afet yönetiminin sadece kamu kurumlarının değil, aynı zamanda vatandaşların da sorumluluğu olduğunu belirterek, Pakistan'ın doğal afetler karşısındaki kırılganlığının bu tarz afete hazırlık ve müdahale eğitimlerinin önemini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Doğal Afetler, Sivil Toplum, Pakistan, Eğitim, Yerel, Dünya, Lahor, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Pakistan'a Afet Yönetimi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:00:45. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA'dan Pakistan'a Afet Yönetimi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.