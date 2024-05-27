TİKA, Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezine 20 Akülü Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Yerel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezine 20 adet akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), engellilerin güçlendirilmesine destek olmak amacıyla teminini gerçekleştirdiği 20 adet akülü tekerlekli sandalye, zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik rehabilitasyon ve bakım hizmeti veren Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezine düzenlenen törenle teslim edildi.

Darul Sukunun Karaçi'deki Genel Merkezinde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye Cumhuriyeti Pakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Sindh Eyalet Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Azra Fazal Pechuho, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve çok sayıda misafir katıldı.

Engelli çocuklar tarafından gerçekleştirilen selamlama dansı ve şarkılarıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Paçacı, Türkiye'nin yaşadığı depremde kardeş ülke olarak kolunu uzatan Pakistan'ın arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 28 can kurtardığını, aynı şekilde Türkiye'nin de Pakistan'daki sel felaketinde Pakistan'a tüm gücüyle destek verdiğini belirtti. Paçacı, TİKA'nın İslamabad ve Karaçi'de bulunan iki ofisiyle gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Sindh Sağlık Bakanı Dr. Pechuho, Sindh eyaletinde sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunan TİKA özelinde Türkiye'ye şükranlarını ifade ederken Sindh hükümetinin, TİKA'nın bu alandaki çalışmalarına her türlü desteği vereceğini ve kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

TİKA'nın kalkınma projelerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler yürüttüğünü dile getirerek konuşmasını gerçekleştiren TİKA Karaçi Koordinatörü Başaran, TİKA tarafından temini gerçekleştirilen akülü tekerlekli sandalyelerin Darul Sukun'dan hizmet alan kişilerin günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından TİKA tarafından temini gerçekleştirilen 20 adet akülü tekerlekli sandalye fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlere rehabilitasyon ve bakım hizmeti veren Darul Sukun'a teslim edildi. Teslimi gerçekleştirilen tekerlekli sandalyelerin Darul Sukun'a ait dört farklı tesiste hizmet alan engellilerin mobilizasyonunda kullanılması planlanıyor. - ANKARA