TİKA, Filistin'de Çocuklar İçin Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi Başlattı - Son Dakika
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TİKA, Filistin'de Çocuklar İçin Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi Başlattı

TİKA, Filistin\'de Çocuklar İçin Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen proje kapsamında, Filistin'deki dezavantajlı çocuklara spor eğitimi verildi.

14.08.2024 12:30
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Filistin'de çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla "Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi" hayata geçirildi.

TİKA ve Filistin Çocukları Spora Teşvik Derneği (PACES) iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuklar İçin Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi" çerçevesinde Filistin'de çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla Batı Şeria'daki dezavantajlı 900 çocuğa spor eğitimi verildi. PACES, 2006 yılında kurulan ve Filistin, Ürdün ve Lübnan'daki mülteci kampları ile yoksul bölgelerde yaşayan 8-16 yaş arası çocuklara okul sonrası spor programları sunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar 30 binden fazla çocuğa ulaştı. TİKA'nın desteklediği projede çocuklara yerel spor kulüpleri aracılığıyla futbol ve basketbol eğitimleri verildi. Spor malzemelerinin TİKA tarafından temin edildiği projede, çocukların boş vakitlerini sağlıklı bir şekilde değerlendirerek fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları hedeflendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Filistin'de Çocuklar İçin Okul Sonrası Sportif Gelişim Projesi Başlattı - Son Dakika

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