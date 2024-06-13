TİKA, Gambiya'da Polis Biriminin Fiziki Yapısını Yeniledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gambiya'nın kritik kapılarından birinde birincil savunma hattı olarak görev yapan Banjul Uluslararası Havaalanı Polis Biriminin fiziki yapısı yenilenerek çevre düzenlemesi yapıldı.

TİKA, Banjul Uluslararası Havaalanı'nda kritik bir savunma hattı olarak görev yapan polis biriminin fiziki yapısını yenileyerek çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Havaalanında güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan 50 polis memurundan oluşan birimin yeni binası, yapılan törenle teslim edildi. Yenilenen polis birimi binası, havaalanı arazisi içinde yer almakta olup, uzun ve zorlu vardiyalarda çalışan polis memurlarının dinlenebileceği oturma alanları da içeriyor.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Oba, Türkiye ve Gambiya'nın her düzeyde iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bu projenin Türkiye'nin Gambiya Polis Gücü'ne verdiği desteğin güzel bir örneği olduğunu ifade etti. TİKA Banjul Koordinatörü Bayar, proje ile Banjul Havaalanı Polis Birimi'nin operasyonel verimliliğini ve memur motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gambiya Polis Teşkilatı Başkanı Touray ise yeni düzenlemeler sayesinde polis memurlarının daha iyi çalışma ve dinlenme imkanlarına kavuştuğunu belirterek TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Banjul Büyükelçisi F. Türker Oba, Gambiya Polis Teşkilatı Başkanı Seedy M. Touray, Banjul Uluslararası Havaalanı Polis Birimi Müdürü Ousman Mboge, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar, polis memurları ve basın mensupları katıldı. - ANKARA