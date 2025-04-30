TİKA, Moğolistan\'da Kadın İstihdamına Katkı Sağlayan Atölye Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Moğolistan'da El Birliği Derneği iş birliğiyle kurduğu Helal Mantı ve Erişte Üretim Atölyesi, kadın istihdamına doğrudan katkı sağlıyor.

Moğolistan'da yerel üretimi artırmak, küçük işletmeleri desteklemek ve ülkedeki Müslüman halkın helal gıdaya erişimini kolaylaştırmak için El Birliği Derneği'ne ait

binanın giriş katındaki 80 metrekarelik alan yenilenerek, Helal Mantı ve Erişte Üretim Atölyesi kuruldu. TİKA'nın gerekli ekipmanları temin ettiği günlük 100 kilogram üretim kapasiteli atölyede üretilen helal mantı ve erişteler, soğuk zincir yöntemiyle marketlerde satışa sunulmaya başlandı.

Atölyenen açılışı ise Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, TİKA Ulanbator Koordinatörü Ali Muslu, Moğolistan Büyük Meclis Milletveili Zulfikar Sarkıt, Nalayh Belediyesi Kamu İdaresi Müdürü Ariunbulag Gangaa, El Birliği Derneği Başkanı Janbota Tiyanah, dernek üyeleri ve yerel halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Sarkıt, törende yaptığı konuşmada TİKA'nın Moğolistan'da 900'den fazla projeye imza attığını ve tüm projelerin insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Açılışı yapılan projenin üretimi teşvik ettiğini, istihdam sağladığını ve sivil toplum kuruluşlarının kalkınmasına da katkı sunduğunu belirten Sarkıt, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükelçi Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada TİKA projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu projenin üretim ve kadın istihdamına katkı sağladığını söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz ise, konuşmasında TİKA'nın Moğolistan'da gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi. Projenin El Birliği Derneğinin talebi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Yorulmaz, atölyenin ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam sağlayacağını, hem bireysel ekonomiye hem de ülke ekonomisine katkı sunacağını vurguladı. Yorulmaz, bu tür projelerin gerçekleştirilmesi için iş birliğini esirgemeyen Moğol yetkililere şükranlarını beyan etti.

Moğolistan hükümeti tarafından da teşvik edilen helal sertifikalı gıda üretimi, ülkenin ihracat gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hijyenik standartlara uygun olarak faaliyet gösterecek bu atölye, Moğolistan'daki ilk helal sertifikalı mantı ve erişte üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Açılış töreni, katılımcılara atölyede üretilen mantının ikram edilmesiyle sona erdi.

TİKA, kadın girişimciliğini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla 2021 ve 2022 yıllarında Selenge ve Darhan vilayetlerinde Moğol mantısı ve sebze konserve tesisleri kurarak benzer projelere öncülük etmişti. - ANKARA