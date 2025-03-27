TİKA, Ramazan'da Sri Lanka'da 750 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Ramazan'da Sri Lanka'da 750 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

TİKA, Ramazan\'da Sri Lanka\'da 750 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ramazan ayı dolayısıyla Sri Lanka'da 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı. Yardımlar, Kolombo, Kandy, Mannar ve Trincomale gibi şehirlerde gerçekleştirildi.

27.03.2025 10:44  Güncelleme: 10:50
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Sri Lanka'da ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi dağıttı.

TİKA, Ramazan ayı dolayısıyla Sri Lanka'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım programı düzenledi. Başkent Kolombo'nun yanı sıra Kandy, Mannar ve Trincomale şehirlerinde yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 750 aileye temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolileri dağıtıldı. Kolilerde pirinç, un, hurma, mercimek, şeker ve yağ gibi temel tüketim malzemeleri yer aldı. Yardımlar, ülkedeki dar gelirli ailelerin yanı sıra Arakanlı sığınmacılara da ulaştırıldı.

Kolombo'daki dağıtım törenine TİKA yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut da katıldı. Büyükelçi Turgut, Türkiye'nin dayanışma mesajını ileterek, Ramazan'ın paylaşma ruhunu vurguladı. Törende ayrıca yerel yöneticiler, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Sri Lanka, Kolombo, Güncel, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Ramazan'da Sri Lanka'da 750 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika

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