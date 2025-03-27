TİKA, Ramazan\'da Sri Lanka\'da 750 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Sri Lanka'da ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi dağıttı.

TİKA, Ramazan ayı dolayısıyla Sri Lanka'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım programı düzenledi. Başkent Kolombo'nun yanı sıra Kandy, Mannar ve Trincomale şehirlerinde yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 750 aileye temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolileri dağıtıldı. Kolilerde pirinç, un, hurma, mercimek, şeker ve yağ gibi temel tüketim malzemeleri yer aldı. Yardımlar, ülkedeki dar gelirli ailelerin yanı sıra Arakanlı sığınmacılara da ulaştırıldı.

Kolombo'daki dağıtım törenine TİKA yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut da katıldı. Büyükelçi Turgut, Türkiye'nin dayanışma mesajını ileterek, Ramazan'ın paylaşma ruhunu vurguladı. Törende ayrıca yerel yöneticiler, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. - ANKARA