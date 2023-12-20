 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİKA, Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti. - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall himayesinde gerçekleştirilen proje, Senegal Toplumsal Kalkınma Bakanı tarafından Türkiye'ye teşekkür edildi.

TİKA, Senegal\'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti.
20.12.2023 - 14:41,
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Servir Le Senegal Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteci ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall himayesinde faaliyetlerini sürdüren Servir Le Senegal Vakfı ve TİKA iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Senegal'de yaşayan yaşlılar ve engellilerin kullanımı için 300 adet yürüteç temin edildi.

Başkent Dakar'a bağlı Pikine Belediyesinde gerçekleştirilen projenin teslim törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall'ı temsilen Senegal Toplumsal Kalkınma Bakanı Thérése Faye Diouf, T.C. Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Pikine Belediye Başkanı Abdoulaye Thımbo katıldı.

Senegal Toplumsal Kalkınma Bakanı Diouf, Türkiye ile Senegal arasındaki 60 yıllık dostluk bağlarını vurgulayarak, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik olan bu proje için hanımefendi Marieme Faye Sall adına Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman ise, hayata geçirilen projenin, Pikine'deki yaşlıların ve engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlayacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Senegal, Engelliler, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti. - Son Dakika


15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

Son Dakika
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, Senegal'de yaşlılar ve engelliler için 300 adet yürüteç teslim etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement