Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Velilerle Görüşme Yapıldı - Son Dakika
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Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Velilerle Görüşme Yapıldı

Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Velilerle Görüşme Yapıldı

Şehzadeler Belediyesinin Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli bireylerin velileri ile bir araya gelen yetkililer, eğitim süreci ve öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgi verdi.

16.08.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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Şehzadeler Belediyesinin Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 21 yaş üzeri zihinsel engelli bireylerin velileri ile bir araya gelen Merkez Yetkilisi Hasan Yılmaz ve Psikolojik Danışman Yaren Çulcu, velilerle görüş alışverişinde bulunarak sorunları hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, merkezdeki eğitim süreci ve öğrencilerin gelişimleri hakkında velilere bilgi verildi. Ayrıca Hasan Yılmaz, merkezdeki Korumalı İşyerinin yakın zamanda aktif hale getirileceğini duyurdu. Bu adımın, merkezde eğitim gören öğrencilerin iş yaşamına adaptasyonu için önemli bir fırsat sağlayacağı belirtildi. 50 öğrenci kapasiteli merkezde şu anda 21 öğrenci eğitim alıyor. Yılmaz, bu sayının artırılması ve daha fazla öğrenciye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Psikolojik Danışman Yaren Çulcu tarafından velilere, engellilerin psikolojik durumları ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bir sunum yapıldı. Çulcu, engellilerin ruhsal sağlığını desteklemek için ailelerin yapabilecekleri katkılar üzerine önemli bilgiler paylaştı. Veliler, toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, merkezin sunduğu imkanlardan ve sağlanan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ettiler. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tilki Süleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Velilerle Görüşme Yapıldı - Son Dakika

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