Tilki ve Güvenlik Görevlisi Dostluğu - Son Dakika
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Tilki ve Güvenlik Görevlisi Dostluğu

Tilki ve Güvenlik Görevlisi Dostluğu

Tufanbeyli'de Ali Karan, tilki ile dostluk kurarak onu eliyle besliyor. Güzel bir bağ oluştu.

09.05.2025 09:13
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi yanına gelen tilkiyi kendi eliyle besliyor.

Tufanbeyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Karan'ın tilki ile kurduğu dostluk yüz güldürüyor. Karan ile tilkinin dostluğu, bir kış gecesi tilkinin Karan'ın çalıştığı yere gelmesi ve ona yemek vermesiyle başladı. Karan sürekli aynı noktaya yemek koyarken tilki de sürekli oraya gelip yemeği yedi. Bir süre sonra Karan tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Sevildiğini fark eden tilki Karan ile güzel bir dostluk kurdu.

"Aramızda güzel bir bağ oluştu"

Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım. Soğuktu, üşümüştü, bir noktaya yemek bıraktım yedi. Sonra ikinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere ben sürekli yemek koymaya başladım o da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum geri gidiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tilki ve Güvenlik Görevlisi Dostluğu - Son Dakika

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