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Bir anda yola atlayan adam feci şekilde can verdi! Yanında bir de not bulundu

Tilki yavrusu emin ellerde

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu. Açlık ve bitkinlikten yavrulardan 2'si bir süre sonra telef olurken geride tek kalan tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklarda hayata tutundu.

Çağlayan beldesinde sabah tarlaya giden çiftçiler su arkının içerisinden gelen sesi duydu. Su arkının yanına gittiklerinde anne tilkinin ve bir yavrusunun telef olduğunu geride sağ kalan 3 yavruyu fark ettiler. Tilki yavruları telef olmasın diye vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne bildirdiler. Ekiplere teslim edilen yavrulardan 2'si kısa bir süre sonra telef olurken geride kalan tek yavru DKMP'nin adeta maskotu oldu. Belirli zaman sonra kendisini toparlayan yavru tilki sütün yanı sıra ciğer ve tavuk da yemeye başladı.

Adına 'Boncuk' konulan yavru tilki kendisini idame ettirecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.