Timsal Karabekir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi\'ni ziyaret etti

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Kazım Karabekir Paşa Konferansı veren Timsal Karabekir, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Ziyarette Timsal Karabekir, konferans için üniversitede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise, Timsal Karabekir'in konferansında vermiş olduğu değerli bilgiler için şükranlarını sundu. Program sonunda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Kazım Karabekir Paşa'mızın kızından içleri titreten bir konferans dinledik. Değerli vakitlerini ayırdığı için çok teşekkür ediyorum" diyerek Timsal Karabekir'e plaket takdim etti. - ERZİNCAN