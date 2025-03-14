Tıp Bayramı bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika
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Tıp Bayramı bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor

14 Mart Tıp bayramı Bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor.

14.03.2025 16:11
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14 Mart Tıp bayramı Bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'un işgali günlerinde Tıbbıyeli Hikmet önderliğinde Haydarpaşa tıbbiye binasının kuleleri arasına İstanbul'un her yerinden görülebilecek büyüklükteki Türk bayrağı 14 Mart 1919 asılmıştı. Tıbbiyelilerin bu davranış; İstanbul'u işgal etmiş, düşmana korku saldı. Ki o gün Tıbbiye binası işgal kuvvetlerinin karargahı idi. Bu tarihten itibaren 14 Mart bütün yurtta Tıp Bayramı olarak kutlanıyor.

Bu tarih aynı zamanda; Şehzadebaşı'nda 14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire" kuruluşunun 92.yıl dönümüne tekabül etmektedir.

Osmanlı'dan itibaren Tıbbiyenin tarihi gelişimi

Osmanlı döneminde batılı ve modern anlamda askeri ve sivil birçok yeniliğin mimarı Sultan II. Mahmut tıbbiyenin de kurucusudur. Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra yeni kurulan "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ordusuna askeri hekim yetiştirmek üzere Şehzadebaşı'nda 14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire" yi kurdu. Tıbhane, Tıp okulu veya Tıbbiye, modern anlamda ilk Tıp Fakültesiydi. Ardından da 1832 yılında "Cerrahhane-i Mamure" yi yani Cerrah yetiştiren ikinci bir tıp okulunu kurdu.

Son derece görkemli bir şekilde düzenlenen açılış törenine bizzat Sultan II. Mahmut katıldı ve öğrencilere şöyle hitap petti: "Çocuklar, bu yüksek binaları Tıp Okulu şeklinde düzenleyerek, adını Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane koydum. Allah'ın izni ile okulunuzu bitirerek diplomalarınızı aldıktan sonra büyük rütbelere erişeceğiniz kesin bir hakikat olduktan başka, okulda bulunduğunuz sürece, her çeşit ihtiyaçlarınızın en iyi bir biçimde temin edildiğini belirtmek isterim. Burada insan sağlığının hizmetine çalışılacağından, bu okulu diğerlerine üstün tuttum. Sultan Mahmut, konuşmasının burasında yanındaki Muallim-i Evvel (Ordinaryüs Profesör) Dr. Charles Ambroise Bernard (1808-1844)'ı eliyle göstererek) bu zatı özellikle sizin için getirttim. Avrupa'nın birinci sınıf hekimlerinden olup, gayet yetenekli ve bilgili bir kişidir. Kendisinden ve öteki hocalardan hekimlik öğrenin ve yavaş yavaş Türk dili üzerine bu ilmi yayın.

Sizlere bir üstünlük işareti olmak üzere, yaptırmış olduğum nişanlarınızı bu hafta içinde göndereceğim. Sizlere Yüce başarılar dilerim."

II. Mahmut, Tıbbiyeyi bilimsel bir anlayışla kurdu. Bir gün burada tıp öğretiminin Türkçe verilmesini istiyordu. Hangi dinden olursa olsun, bütün Osmanlı Uyruklu kişileri buraya kabul edileceğini de duyurdu.

Çok geçmeden II. Mahmut 'un öngörüsü gerçekleşti. 1866 'da Tıbbiye' de öğretim dili Türkçe oldu. Tıbbiye öğrencileri için Türkçe 'ye çevrilen kitaplar yazıldı.

Okula Avrupa' dan koleksiyonlar ve laboratuvar malzemeleri getirtildi. Tıbbiye yıllar içinde çağdaş bir tıp okulu haline geldi. İçinde fizik ve kimya laboratuvarı, kemikhane, nebatat (botanik) bahçesi ve zengin bir kütüphane kuruldu.

1847 yılında tıbbiyeyi ziyaret eden İskoçyalı yazar-seyyah Charles MacFarlane İstanbul'daki tıp okulunun Paris ve Viyana tıp okullarından hiçbir farkı olmadığını belirtiyor.

Mektebi Tıbbiye' de çağdaş anlamda en büyük yenilik ise 1933'te Üniversite Reformu sırasında yapıldı. Okul her bakımdan modernleştirildi.

İbrahim Öztek konuşmasına şöyle devam etti: Tıbbiyeliler, savaşan Mehmetçikle omuz omuza Trablusgarp, Balkan, Çanakkale, Kurtuluş ve Kıbrıs savaşında yer aldı ve yaraları sardı. Çanakkale savaşına katılan tıbbiyelilerin tamamı şehit olduğu için tıbbiye altı yıl mezun vermedi. Ruhları şad olsun.

14 Mart Tıbbiyeliler için çok büyük bir anlam taşımaktadır. Yalnız bu gün basit bir kutlama günü değildir. Bu gün çağdaşlaşmanın, bilimselleşmenin, modernleşmenin, savaşan Mehmetçiğin yaşam iksiri olmanın, düşmana karşı koyma, işgal baskı ve zulme karşı başkaldırmanın, istiklal mücadelesinde bayraklaşmanın kutlanmasıdır. Nihayet bugün, milletimizin akıl, ruh ve beden sağlığına sahip bireyler olarak yetişmesini sağlayacak emektarların kutlama günüdür. Sonuçta Tıbbiye, Türkiye'de modern tıp biliminin, pozitif bilimlerin, akılcı ve bilimsel düşüncelerinin karargahı oldu.

İbni Sina'lar, Biruni'ler, Sabuncuoğlu Şerefettin'ler, Akşemseddin'ler, Hulusi Behcet'ler, Gazi Yaşargil'ler, Aziz Sancar'lar ve Uğur Şahin'ler gibi dünya tıbbına yön vermiş nice tıp alimlerimize selam olsun. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tıp Bayramı bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

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