TİP Eskişehir İl Örgütü, Asgari Ücrete Ara Zam ve Emekli Maaşının Yükseltilmesini Talep Ediyor

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir İl Örgütü, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebiyle basın açıklaması yaptı. İl Örgütü adına konuşan Gizem Gür, "Asgari ücret üç ayda bir güncellenmeli. En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir" dedi.

TTİP İl Örgütü tarafından İsmet İnönü Caddesi'nde yapılan açıklamada konuşan Gizem Der, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılarak, asgari ücretin enflasyon rakamları oranında üç ayda bir güncellenmesi gerektiğini söyledi.

TİP Eskişehir Örgütü adına basın açıklamasını okuyan Gizem Der, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizde emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençler, AKP'nin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor. Özellikle son dönemde açıklanan asgari ücrete ara zam yapılmaması karan, milyonlarca insanın yaşam koşulların daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye İşçi Partisi olarak, bu adaletsiz düzeni kabul etmiyor ve halkımızım haklarını savunmak için sesimizi yükseltiyoruz.

"Aylık bağlanma oranları tekrar yüzde 75'e çıkarılmalıdır"

Emeklilerimiz, yıllarca verdikleri emeğin, ücretlerinden ödedikleri primlerin karşılığını almak yerine sadaka gibi sunulan düşük maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedirler. AKP'nin 2008 yılında yaptığı düzenlemelerle emekli maaşları büyük ölçüde düşürülmüştür. Bu düzenlemeler yapılmasaydı, bugün emekli maaşları çok daha yüksek olacaktı. Emekliler, sadaka değil, hak ettikleri maaşları talep etmektedir. En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve aylık bağlanma oranları tekrar yüzde 75'e çıkarılmalıdır.

"Asgari ücret her üç ayda bir enflasyon oranında güncellenmelidir"

Asgari ücretle çalışan milyonlarca insan, artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetmektedir. Özellikle kadınlar, düşük ücretlerle ve güvencesiz işlerde çalışarak, ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olmuştur. Kadınların eşit işe eşit ücret alması sağlanmalı ve kreş gibi sosyal hizmetler ücretsiz olarak sunulmalıdır. Okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkı çocuklara sunularak çocuk açlığı yükü kadınların sırtından alınmalıdır. Asgari ücrete derhal zam yapılmalı ve her üç ayda bir enflasyon oranında güncellenmelidir.

"Enflasyonun nedeni emekçilere yapılacak zam değildir"

Enflasyonun nedeni emekçilere yapılacak zam değil, zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, emekçilerin alım gücünü daha da düşürecek niteliktedir. Asgari ücrete zam yapılmaması, enflasyonu artıran bir etken değildir; tam tersine, sebep zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. İktidar, kamu tasarruf tedbirleri adı altında kamu hizmetlerini ve kamu emekçilerinin haklarını kısıtlamakta, ancak sermaye sahiplerine vergi afları ve teşviklerle destek olmaktadır. Bu durum, emekçilerin milli gelirden aldığı payı her geçen yıl daha da düşürmektedir. Zaten ekmeği küçülen emekçinin sofrasındaki son lokmayı da çalmaya çalışmak hadsizliktir."