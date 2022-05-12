Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı

12.05.2022 09:20
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı

Covid-19 pandemisi nedeniyle en son 2019'da yapılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Geleneksel Önlük Giyme Töreni, 2 yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle en son 2019'da yapılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Geleneksel Önlük Giyme Töreni, 2 yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra eğitimlerini Atatürk Üniversitesinde sürdüren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı toplam 1146 öğrenci önlüklerini giydi.

Önceki yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı ile birlikte yapılan tören, bu yıl pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti. Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için düzenlenen törene YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ile çok sayıda akademisyen ile öğrencileri yakınları katıldı.

Önlük Giyme Töreniyle ilgili bir konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda insan hayatının bir parçası haline gelen Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarane bir şekilde verdikleri mücadeleleri, fiziksel ve ruhsal bütün emeklerini asla unutmayacaklarını belirterek insanlığa sağlıklı ve mutlu bir hayat sunma çabası içerisinde olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına saygı ve minnet duyduklarını söyledi.

"Önlük Giyme Törenlerini Yeniden Düzenlemenin Memnuniyeti İçerisindeyiz"

Geçmiş yıllarda pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen önlük giyme törenlerini yeniden düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "İlk defa önlük giyecek doktor adaylarının bu saygın mesleğin birer parçası olmaları gurur verici. Öğrencilerimizin eğitimlerinden sonra göreve başlaması, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde halkın hizmetine sunulması açısından çok önemli. Üniversitemiz, 65 yıllık süreçte sahip olduğu bilimsel birikimini ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun biçimde tüm dünyada tercih edilen bir konuma gelerek kullanacaktır. Büyük düşünmek esastır ve Büyük Türkiye için yürümek değil, koşmak zamanıdır. Bunun için de siz gençlerimize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışıp ülkemizi bulunduğu konumdan daha üst seviyelere çıkaracağıma inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Program, protokol erkanının doktor adaylarına önlüklerini giydirmeleri ve hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle sona erdi. - ERZURUM

Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı
Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi Son dakika haberleri | Ağrı'da okullarda trafik köşesi oluşturan jandarma öğrencilere seminer verdi Son dakika haberleri | Ağrı'da okullarda trafik köşesi oluşturan jandarma öğrencilere seminer verdi Covid-19: Kuzey Kore'de resmi olarak açıklanan ilk vakalarla birlikte ülke karantina altına alındı Covid-19: Kuzey Kore'de resmi olarak açıklanan ilk vakalarla birlikte ülke karantina altına alındı

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
09:11 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?
09:03 Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı
09:00 Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı
09:00 Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement