Tıp fakültesinde önlük giyme heyecanı yaşandı - Son Dakika

Covid-19 pandemisi nedeniyle en son 2019'da yapılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Geleneksel Önlük Giyme Töreni, 2 yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra eğitimlerini Atatürk Üniversitesinde sürdüren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı toplam 1146 öğrenci önlüklerini giydi.

Önceki yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı ile birlikte yapılan tören, bu yıl pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti. Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için düzenlenen törene YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ile çok sayıda akademisyen ile öğrencileri yakınları katıldı.

Önlük Giyme Töreniyle ilgili bir konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda insan hayatının bir parçası haline gelen Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarane bir şekilde verdikleri mücadeleleri, fiziksel ve ruhsal bütün emeklerini asla unutmayacaklarını belirterek insanlığa sağlıklı ve mutlu bir hayat sunma çabası içerisinde olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına saygı ve minnet duyduklarını söyledi.

"Önlük Giyme Törenlerini Yeniden Düzenlemenin Memnuniyeti İçerisindeyiz"

Geçmiş yıllarda pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen önlük giyme törenlerini yeniden düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "İlk defa önlük giyecek doktor adaylarının bu saygın mesleğin birer parçası olmaları gurur verici. Öğrencilerimizin eğitimlerinden sonra göreve başlaması, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde halkın hizmetine sunulması açısından çok önemli. Üniversitemiz, 65 yıllık süreçte sahip olduğu bilimsel birikimini ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun biçimde tüm dünyada tercih edilen bir konuma gelerek kullanacaktır. Büyük düşünmek esastır ve Büyük Türkiye için yürümek değil, koşmak zamanıdır. Bunun için de siz gençlerimize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışıp ülkemizi bulunduğu konumdan daha üst seviyelere çıkaracağıma inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Program, protokol erkanının doktor adaylarına önlüklerini giydirmeleri ve hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle sona erdi. - ERZURUM