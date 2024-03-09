TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Bu güzel ülkeyi karanlıktan kurtaracağız

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SEFER TALAY

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Balıkesir Burhaniye'de; "Bizim başka gidecek ülkemiz yok. Bu güzel ülkeyi bu faşistlere, bu yobazlara, bu gericilere terk etmek yok. Hep birlikte bu ülkeyi karanlıktan kurtaracağız" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gitti. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Baş, şunları söyledi:

"BİZİM GİDECEK BAŞKA BİR ÜLKEMİZ YOK"

"Omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe adımlarımızı birleştirirsek bu gidişatı değiştirebiliriz. Türkiye İşçi Partisi, 31 Mart'a giderken sizlere ve sizlerin aracılığı ile sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza esas olarak bunu söylüyor. Değişmemiz şart ve kısa yoldan zafer yok arkadaşlar. Birileri gelsin bizi kurtarsın, biz birilerine oy verelim onlar bizim yerimize bu ülkeyi değiştirsin dediğimiz anda AKP'ye, MHP'ye, bu faşist iktidara mahkum oluruz. Sizlerle paylaşmak istediğim ilk şey budur. İkincisi, ben de aynı sizin gibiyim; 14- 28 Mayıs seçimlerine giderken, bu ülke değişsin, bu iktidardan kurtulalım diye elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Hepimizin morali bozuldu, canı sıkıldı. Hepimiz öfkelendik. Aramızda daha genç olan arkadaşlar, 'Bırakıp gideceğim yurt dışında yaşayacağım' dedi. 3- 5 gün moralimiz bozuldu, canımız sıkıldı. Ondan sonra dedik ki; hayır. Bizim başka gidecek ülkemiz yok. Bu güzel ülkeyi bu faşistlere, bu yobazlara, bu gericilere terk etmek yok. Hep birlikte bu ülkeyi karanlıktan kurtaracağız.

"BU ZİHNİYETİ HER YERDE GERİLETMEK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Size bir itirafta bulunmak istiyorum; iddia ediyorum en heyecansız seçimleri yaşıyoruz. Türkiye'nin bin tane ilçesi var, il var, belde var bunların belki 900 tanesinde herkes birbirine seçim sonuçlarını zaten anlatıyor. Aday o olmuş bu olmuş, şu olmuş öteki parti olmuş hiçbir önemi yok. Bakıyorsunuz seçimler neredeyse formalite olarak yapılıyor. Gördüğüm başka bir şey daha var; Türkiye İşçi Partisi nerede aday çıkartsa, iddia ortaya koyduysa orada seçim yapılıyor, orada gerçekten bir umut ortaya çıkıyor. Herkes şunu bilsin; Türkiye İşçi Partisi ülkenin dört bir yanında, bine yakın il, ilçe ve belde de ilk hedefimiz AKP- MHP faşist iktidarını, halka ait olan ve onlara geçici süreyle verilmiş ve gasp ettikleri belediyeleri bunlardan geri almak için mücadele ediyoruz. Bu seçimin bizim açımızdan en önemli görevi, sorumluluğu halka ait olan ama sadece kendilerini zengin etmek için, sadece eşi, dostu, akrabayı zengin etmek için halka hiçbir şey yapmadan halktan sürekli alarak ama karşılığında hiçbir şey vermedikleri o gerici zihniyeti, ben merkezci zihniyeti Türkiye'nin her yerinde geriletmek için mücadele edeceğiz."