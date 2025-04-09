TİP'in Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' Açılışı - Son Dakika
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TİP'in Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' Açılışı

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TİP, Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' kurarak yerel üretim ve dayanışma çağrısı yaptı.

09.04.2025 16:57
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(İZMİR) – Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl örgütü, Karşıyaka'da "Boykot Kafe" kurdu.

Karşıyaka İZBAN durağında kurulan stantta vatandaşlara çay, kahve, meyve suyu, börek ve kek ikramında bulunulurken, TİP üyeleri, vatandaşları "büyük marketlerden alışveriş yapmamaya, yerel üretimi ve dayanışmayı büyütmeye" çağırdı.

TİP Üyesi Ayşe Kutucu, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetin almış olduğu ekonomik ve siyasi politikalar ile ülkedeki diktatörlüğün sona ermesi için boykot çağrısı yapıyoruz. İsyandayız diyoruz. Herkesi bu boykota davet ediyoruz. TİP Karşıyaka Şubesi olarak burada bir stant açtık, adını da 'Boykot Kafe' koyduk. İnsanlar büyük mağazalardan alışveriş yapmasın diye burada ev yapımı börek, kek ve çay ikram ediyoruz. Ülkemizin sosyal bir hukuk devleti haline gelebilmesi için bu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Boykota destek vermek üzere alana gelen vatandaşlardan Buse Bakarbulut, "Çok güzel bir girişim olarak görüyorum bunu. Birlik ve beraberlik duygusu için buradayım. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olabilmek, destek olabilmek için geldim" diye konuşurken, Necdet Yeşilova ise "Ekrem İmamoğlu çıksın artık gari... Gelsin beraber olalım. İşinin başına geçsin" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TİP'in Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' Açılışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP'in Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' Açılışı - Son Dakika
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