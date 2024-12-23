TIR Dorselerine Yeni Güvenlik Tamponu Patenti Alındı - Son Dakika
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TIR Dorselerine Yeni Güvenlik Tamponu Patenti Alındı

TIR Dorselerine Yeni Güvenlik Tamponu Patenti Alındı

ETÜ'de geliştiren enerji sönümleyici tampon, trafik kazalarında hasarı azaltmayı hedefliyor.

23.12.2024 16:23
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Takımları Koordinatörü, Öğr. Gör. İbrahim Semih Topcuoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK-1005 projesi kapsamında ortaya çıkan 'Tır Dorselerinde Bariyer" isimli çalışma Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazanarak tescillendi.

Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öğr. Gör. İbrahim Semih Topcuoğlu: "Tır dorselerine arkadan başka bir aracın çarpması ile meydana gelen trafik kazalarında dorseye çarpan araç duramayarak dorsenin altına girmekte ve dorsenin arkasındaki boş hacme sıkışarak dorse tarafından adeta biçilmektedir. Günümüzde 70/221/AT numaralı trafik yönetmeliğine göre dorseye arkadan çarpma kazalarında arkadan çarpan aracın güvenliği için dorsenin arkasında alt koruma metal tamponunun kullanılması zorunludur ancak bu tampon kaza şartlarına bağlı olarak yeterli korumayı sağlayamamaktadır. Arkadan çarpma şeklinde gerçekleşen kazalarda ölüm ve ağır yaralanma oranı oldukça yüksektir. Çarpan aracın iç bölümü doğrudan tır dorsesi altında kalmakta ve bu yüzden aracın iç hacmi azalmakta ve araçtaki kişilerin yaşam alanı yok olmaktadır. Ülkemizde yılda ortalama 15 bin tır ve kamyon kazası meydana gelmekte ve bu kazaların ortalama %20'si tır ve kamyona arkadan çarpma şeklinde ölümcül şekilde gerçekleşen kazalardan oluşmaktadır. Bu sorunu çözebilmek için, hasarı en aza indirerek, ölüm ve yaralanma oranını azaltmaya yönelik yeni nesil enerji sönümleyici tampon geliştirilmiştir. Tamponun, Ar-Ge çalışmaları TÜBİTAK-1005 projesi kapsamında devam etmektedir.

Proje, Ülkemizin ve Avrupa'nın önde gelen dorse üreticilerinden olan Tırsan Treyler firması ile Üniversite-Sanayii iş birliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Proje çıktılarının toplumsal katkı rolü oldukça önemlidir. Geliştirilen tamponun Ar-Ge sürecinin başarıyla tamamlanarak kullanıma girmesiyle birlikte meydana gelecek kazalarda hasarın azaltılarak ölüm ve yaralanma oranın en aza indirilmesi amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TIR Dorselerine Yeni Güvenlik Tamponu Patenti Alındı - Son Dakika

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