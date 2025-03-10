Tır Seyir Halindeyken Diğer Tıra Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Tır Seyir Halindeyken Diğer Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir tır, seyir halindeki başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı etkiledi.

10.03.2025 18:28
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Tır seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı bir süre şehir merkezinden sağlandı.

Kaza saat, 15.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Harun Alaca idaresindeki 35 NKU 23 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeyken trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşlayan Talip Sakar idaresindeki 35 AEN 825 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 35 NKU 23 plakalı tır sürücüsü olan Harun Alaca, tırın kupa kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tırın kupasında sıkışan yaralı Harun Alaca'ya müdahale etti. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Alaca, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Alaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Karayolundaki trafik akışının şehir merkezinden sağlandığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Tır Seyir Halindeyken Diğer Tıra Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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