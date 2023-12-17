Tirilye\'deki sel felaketinde zarar gören esnaflara ödeme yapılmaya başlandı

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizioğlu Tirilye Mahallesi'nde 30 Kasım 2023 tarihinde yaşanan sel nedeniyle zarar gören esnaflara belli bir sıralama çerçevesinde ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı.

Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız'ın ofisinde selzede esnaflarla bir araya gelen Esnaf Başkanı Ertan Abdulazizoğlu zarar tespiti sonrası resmi evrak ve formların doldurulmasına yardımcı olarak evrakları yetkililere teslim etti. Belli bir sıralama dahilinde zarar gören esnafların hesaplarına para yatırılmaya başlandığını belirten Abdulazizoğlu özellikle yakın ilgi ve alakasından dolayı Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Tirilye'de hayatın normale dönmesi ve esnafların zararlarının giderilmesi noktasında büyük emekleri olduğunu belirterek, "Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Abdulazizoğlu selin felaketi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devletin ilgili kurumlarının Tirilye'de selin izlerini silmek ve hayatı normale döndürmek için gece gündüz yoğun bir çaba harcıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Tirilye'yi üç kez ziyaret ettiğini belirterek Bursa milletvekilleri Mustafa Varank'a, Efkan Ala'ya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'e teşekkür etti.

"Önlemek ödemekten daha ucuzdur"

Kalıcı çözümlerin sağlanması konusunda tüm yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Abdulazizoğlu "Doğal afetler konusunda yerel esnaflarımızın kendilerine düşen tüm tedbirleri almaları konusunda buradan çağrıda bulunuyorum. Tüm ihtimalleri göz önüne alarak esnaflarımızın kendilerine düşen tüm tedbirleri almalarını önemle tekraren hatırlatıyorum" dedi.

"Esnaflarımızın hizmetindeyiz"

Gece gündüz mesai mevhumu gözetmeksizin tüm yönetim kurulu ve personeliyle Mudanya esnaflarının hizmetinde olduklarını ifade eden Abdulazizoğlu "Esnaflarımız her türlü sorun ve soruları için bizi her zaman arayabilir Esnaf Odasına gelerek destek isteyebilirler. Esnafımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Allah bir daha doğal afet yaşatmasın. Tüm esnaflarımıza ve halkımıza tekraren geçmiş olsun" dedi. - BURSA