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Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Melek Kuşku, Lüleburgaz İlçesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Kuşku'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlığa defnedildi. Olay anı kameralara yansırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 17:00  Güncelleme: 17:01
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Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Melek Kuşku son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi, İstiklal Mahallesinde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki Melek Kuşku bugün son yolculuna uğurlandı.

Kuşku'nun cenazesi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yeni mezarlığa defnedildi.

Alınan bilgiye göre bedensel engelli olan Kuşku'nun babası Fethi Kuşku ve Annesi Nehriye Kuşku daha önce vefat etmişti.

Evli olmayan Kuşku'nun cenazesinde taziyeleri kuzeni Ahmet Yavuz kabul etti.

Olay anı anbean kameralara yansımıştı

Edinilen bilgiye göne, Lüleburgaz ilçesi Özgürlük Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Melek Kuşku, yaya geçidinin biraz uzağında cadde çıkışında, karşıya geçmek üzere yola adım atarak ilerlemeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra köşede bekleyen kamyon, yayayı fark edemedi ve gaza bastı. Çarptığı yayayı geç fark eden sürücü ilerledikten sonra durdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaya olay yerine hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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