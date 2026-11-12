Tiryakizade Süleymanağa Camii’nde şehitler için dua edildi

Eskişehir'de düzenlenen anma programında uçak kazasında şehit düşen 20 asker için dualar edildi.

11 Kasım 2025'te Azerbaycan'daki görev dönüşü sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit düşen 20 asker, şehadetlerinin yıl dönümünde unutulmadı. Kazada şehit olan askerlerden biri olan Emre Mercan ve tüm şehitler için Eskişehir'deki Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde anma ve dua programı düzenlendi.

"Ezan sesleriyle yankılanan bu toprakları Rabbim muhafaza eylesin"

Programda cemaatle birlikte ellerini semaya açan Cami İmamı Salih Taşcı, tüm şehitler için dua etti. Vatan savunmasının kutsallığına değinen Taşcı, "Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda doğan her bir ferdimiz asker doğar, Kur'an ahlakıyla yetiştirilir, Peygamber ocağında yoğrulur. Yeri geldiğinde vatan savunmasında ya da vazifesi başında şehitlik makamına erer. Rabbim ezan sesleriyle yankılanan bu toprakları ilelebet muhafaza eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.