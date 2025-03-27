Tiyatro Evlerde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tiyatro Evlerde Kutlandı

Tiyatro Evlerde Kutlandı

Malatya'da özel gereksinimli çocuklara Nasreddin Hoca ile tiyatro keyfi yaşatıldı.

27.03.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde özel gereksinimli çocukların evlerine konuk olan Nasreddin Hoca, fıkralarıyla kahkaha dolu anlar yaşattı. "Tiyatro her yerde" diyen oyuncu Ömer Konakçı, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Malatyalı yönetmen ve oyuncu Ömer Konakçı, tiyatro ekibiyle birlikte Malatyalı Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) desteğiyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü özel durumlu çocukların evlerinde kutladı. Sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmayı amaçlayan ekip, Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırarak evde tiyatro keyfi yaşattı. Kahkahalarla izlenen gösteri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Tiyatro yalnızca sahnede değil, hayatın her yerinde" diyen Ömer Konakçı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü özel çocuklarımızla paylaşmak istedik. Onların yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödül oldu. Destekleri için MAGİNDER ailesine, Başkanımız Salih Karademir ve Önder Serindağ'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konakçı, tiyatronun sadece sahnede değil, her yerde var olabileceğini vurgulayarak, "Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü sadece sahnelerde değil, hayatın tam içinde kutladık. Tiyatro, yalnızca bir sahne sanatı değil; aynı zamanda bir iyileşme, bir dokunuş, bir umut yoludur. Biz de bu özel günde, tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü engelli çocuklarımızla paylaşmak istedik. Nasreddin hoca karakteriyle kapılarını çaldığımız çocuklarımızın evlerinde, yüzlerinde oluşan gülümseme, bizim için en büyük alkış oldu. Tiyatroyu, evlerine misafir ettik; kahkahalarla, masallarla, sevgiyle dolu dakikalar yaşadık. Bugün bir kez daha gördük ki tiyatro, ulaşabildiği her kalpte bir iz bırakır. Sahneden sokağa, evden hayallere uzanan bu yolculukta, engelleri birlikte aşıyoruz. Bugün normalde sahnede olacaktık ama dedik ki, 'Tiyatro her yerdeyse, biz neden çocukların evine gitmeyelim?' Kostümümüzü giydik, Nasreddin Hoca fıkralarımızı cebimize koyduk ve engelli çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik. Tiyatroyu sadece sahnede değil, yüreklere taşımaya geldik bugün. Çünkü tiyatro biraz da budur. Bir tebessüm, bir hayret, bir kahkaha ve bolca sevgi" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Dünya Tiyatrolar Günü, Nasreddin Hoca, Kültür Sanat, 27 Mart, malatya, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tiyatro Evlerde Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
İçişleri Bakanlığı duyurdu Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
13:51 İçişleri Bakanlığı duyurdu Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:48:10. #7.12#
SON DAKİKA: Tiyatro Evlerde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement