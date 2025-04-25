Tiyatro ile Suça Sürüklenen Çocuklar Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tiyatro ile Suça Sürüklenen Çocuklar Buluştu

Tiyatro ile Suça Sürüklenen Çocuklar Buluştu

Ankara'da düzenlenen festivalde, suça sürüklenen çocuklar tiyatro ile rehabilitasyon sürecini destekledi.

25.04.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"nde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle suça sürüklenen çocuklar tiyatro ile buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve "20. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" çerçevesinde çocukların sosyal gelişimi ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla tiyatro gösterimi düzenlendi. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen "Masalcı Değer Dede" adlı çocuk oyunu, denetim altında bulunan çocuk yükümlüler ile Ankara Çocuk Eğitimevi'nde kalan hükümlü çocukların katılımıyla izleyiciyle buluştu. Sanat yoluyla çocukların ifade becerilerini geliştirmeyi ve sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğin denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların topluma kazandırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Çocuğuyla beraber etkinliğe katılan baba Aziz Kar, "Burada değerlerimizle ilgili bir tiyatro oyununu izledik ve memnun kaldık. Sağlıklı olacağını düşünüyoruz, zaten onun için katıldık hep beraber. O anlamda mutluyuz. Kendisiyle görüştüm, gayet memnun kalmış. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz ve bekliyoruz devletimizden" diye konuştu.

15 yaşındaki suça sürüklenmiş çocuk ise tiyatro oyununu beğendiğini belirterek, "Değerlerimizi öğretti, büyüklerimize karşı tutumlarımızı öğretti. Topluluk içinde nasıl davranmamız gerektiğini öğretti. Birkaç kere okulda gitmiştim, onun dışında gitmemiştim. Gayet güzeldi yani. Bir şeyler kattı bana da. Beğendim. Daha fazlası olursa da gelirim" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras, "Oyunumuzun özelliği yaşayarak, hissederek, uygulayarak oyunumuza katılmak, katılıp daha hızlı öğrenmeyi amaçlıyoruz. Hem de tiyatro yapıyoruz hep birlikte ve dünyanın her yerinde geçerli olan doğruluk, dürüstlük, güvenirlilik, sorumluluk, çalışkanlık, hak, hukuk, adalet, merhamet, vicdan, sevgi, saygı, karşılık beklemeden iyilik gibi değerlerin konularını işliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin her yerinde oynadım, yurt dışında birçok ülkede oynadım, birçok festivale katıldım. Binlerce, on binlerce çocuğa oynadım ama ilk defa böyle özel bir yerde oynadım. Çok farklıydı. Çocuklarımızın oyuna yaklaşımı da çok farklıydı, atmosfer de çok farklıydı. Oyunumuzun enerjisi de dolayısıyla farklıydı ve heyecanı da farklıydı. Tabii ki burada bulunmak çok çok anlamlı. Hatta buradaki yetkililerle görüştüm. Devlet tiyatrosu sanatçısı olarak kurumumdaki yöneticilerim de, idarecilerim de uygun görürse bundan sonra gitmiş olduğum bütün illerde yine Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde oynamayı, gönüllü olarak oynamayı kendilerine ilettim."

Tiyatro gösterisi hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Kültür Sanat, ankara, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tiyatro ile Suça Sürüklenen Çocuklar Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:31
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
22:26
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 18:12:48. #7.12#
SON DAKİKA: Tiyatro ile Suça Sürüklenen Çocuklar Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.