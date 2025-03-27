Tiyatro İnsanlığın Ortak Mirası - Son Dakika
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Tiyatro İnsanlığın Ortak Mirası

Tiyatro İnsanlığın Ortak Mirası

TESK Başkanı Palandöken, Dünya Tiyatro Günü'nde sanatçıları kutladı ve tiyatronun önemini vurguladı.

27.03.2025 11:33
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tiyatronun insanlığın ortak mirası olduğunu belirterek,

"Bu özel günde sahneye emek veren tüm sanatçılarımızı, sahne arkasında alın teri döken çalışanlarımızı ve tiyatroya gönül veren herkesi kutluyor, tiyatronun ışığının hiç sönmemesini diliyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tiyatro, insanlığın ortak mirası, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Sanatın en güçlü ifade biçimlerinden biri olan tiyatro, geçmişten bugüne insanları bir araya getiren, düşündüren ve duygulandıran önemli bir sanat dalıdır. Sahne ışıkları yandığında oyuncular yalnızca bir karakteri değil, aynı zamanda toplumun değerlerini, sorunlarını ve umutlarını da canlandırır. Tiyatro, bir ülkenin kültürel gelişmişliğinin de göstergelerinden biridir. Esnafımızdan sanatçılarımıza kadar toplumun her kesimi, sanatın ve kültürün yaşatılması için elini taşın altına koymalıdır. Bu özel günde sahneye emek veren tüm sanatçılarımızı, sahne arkasında alın teri döken çalışanlarımızı ve tiyatroya gönül veren herkesi kutluyor, tiyatronun ışığının hiç sönmemesini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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