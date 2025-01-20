Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Giresun'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Eray Aktaş, düzenlenen törenle toprağa verildi. Aktaş'ın cenazesinde çok sayıda sanatçı ve siyasetçi hazır bulundu, organ bağışı ile diğer hastalara umut olmasının önemi vurgulandı.

20.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Giresun'da organları bağışlanan 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Eray Aktaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aktaş için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile mesai arkadaşları ve sanatçı arkadaşları katıldı.

Törende ilk olarak Aktaş'ın biyografisi okundu ve tiyatro hayatından hazırlanan video gösterime sunuldu.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Tiyatrolarda güldük eğlendik, ancak bugün ağlıyoruz. Eray kardeşimiz mesleğinde başarılı ve çevresinde çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisi organlarının bağışlanmasını istemiş ve böylelikle organ bekleyen hastalara da can vermiştir. Üzüntümüz sonsuzdur. Kendisine rahmet diliyorum, başımız sağ olsun, ışıklarda uyusun" dedi.

Törende Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Eray Aktaş'ın eşi Bahar Yaman ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yıldırım da birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Törenin ardından Eray Aktaş Küçüklü Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan 16 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Aktaş'ın, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi tarafından böbrekleri, karaciğer ve korneası bağışlanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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