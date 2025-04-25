TKDK Uzmanları Yerel Eylem Grubu Toplantısında

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak İrtibat Ofisi uzmanları, Kilimli'de düzenlenen Yerel Eylem Grubu Derneği toplantısına katıldı.

Toplantıya Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir de iştirak etti. Programda, IPARD destekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirilirken, ardından LEADER tedbiri kapsamında yürütülebilecek yerel kalkınma projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu. - ZONGULDAK