TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika
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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu

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TMO'nun kayısı alımı yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Türkiye Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldel, Malatya'da kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu. Güldal, buradaki görüşmelerin ardından TMO'nun alım yapıp yapmayacağı kararının ise Ankara'da netleşeceğini belirtti.

27.08.2024 18:36
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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu

TMO'nun kayısı alımı yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak

MALATYA - Türkiye Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldel, Malatya'da kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu. Güldal, buradaki görüşmelerin ardından TMO'nun alım yapıp yapmayacağı kararının ise Ankara'da netleşeceğini belirtti.

Dünyada kuru kayısı üretiminde lider olan Malatya'da bu yıl rekoltenin yüksek olması ile birlikte fiyatlar geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Girdi fiyatları artmasına rağmen fiyatların düşüş göstermesi karşısında kayısı üreticisinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alması talebi karşılığında Genel Müdür Ahmet Güldal Malatya'da incelemelerde bulundu. Yetkililerle görüştükten sonra 1. OSB'de bulunan Lisanslı Kuru Kayısı Deposunda da Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve diğer paydaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Güldal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayısıyı yakından takip ettiğini ve üreticinin sorunlarının çözümü için yerinde inceleme talimatı sonrası Malatya'ya geldiğini belirten TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Kayısı Malatya için çok özel bir ürün. Rekoltenin sınırlı olduğu yıllarda değeri yüksek, rekoltenin yüksek olduğu yıllarda ise fiyat dalgalanmaları oluyor. Geçmişte 2020 yılında TMO olarak kayısıda alım yaptık. O zaman ilan etiğimiz fiyat ile cüzi bir miktar almamıza rağmen istikrarlı bir piyasa oluştu. Odan sonra 4 yıl boyunca fiyatlar üretici lehine hiçbir şekilde de düşmedi" dedi.

2020 yılında TMO ve TOBB müşterek olarak yaptıkları lisanslı deponun Malatya için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Güldal, "Burada amacımız üreticilerimizin bu tesisi tanıması, kullanması. 6 bin ton kapasiteli depomuz henüz dolmuş değil. Şuanda bin 100 ton civarında ürün var. Eğer lisanslı depo kriterlerine uygun olarak üreticilerimiz burayı kullanırsa birçok destekten faydalanıyorlar. Ziraat Bankasından 9 ay sıfır faizli kredi imkanı alabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kaysıda birtakım maliyet unsurlarının olduğunu ve oluşan fiyatların hem Türkiye hem Malatya özelinde üreticinin korunmasının esas alındığını belirten Güldal, "Buradan dönüşte ilgili mercilerle de görüşeceğiz. Malatya ve kayısı en üst makamlar tarafından izleniyor. Üreticilerimizin herhangi bir endişesi olmasın. Malatyalı üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

TMO'nun alım kararı ile birlikte referans fiyat oluşturmasının esas alındığını dile getiren Güldal, "Burada devletin ya da TMO'nun en yüksek fiyatlar vermesi anlamında beklenti doğru beklenti değildir. Ama hububatta, fındıkta ta olduğu gibi referans fiyat dediğimiz yani bu fiyatın altında piyasa oluşursa biz TMO olarak buradayız diyebileceğimiz fiyatlar değerlendirilecektir. Ama burada fiyat verilecek alım şu şekilde yapılacaktır kararı Ankara'da alacağımız bir karar. Burada söylemememiz çok sağlıklı olmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kayısı ile ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika

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